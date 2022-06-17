Деми Мур выложила в соцсети фото с новым возлюбленным

Голливудская актриса Деми Мур поделилась в социальной сети фотографиями со своим новым мужчиной. Уже несколько месяцев актриса встречается с Дэниелом Хаммом — швейцарским шеф-поваром и ресторатором, живущим в Нью-Йорке. И вот наконец показала свои новые отношения поклонникам.

На снимках из отпуска пара держится за руки и обнимается, а также гуляет с собачкой актрисы. Добавим, что новый возлюбленный более чем на десять лет младше кинозвезды, но и сама Деми не выглядит на свой возраст.

Напомним, 59-летняя актриса была замужем трижды, в том числе за актерами Брюсом Уиллисом, которому родила троих дочерей, и Эштоном Кутчером, с которым потеряла ребенка.

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