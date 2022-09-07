Деми Мур одним фото в бикини утерла нос юным красоткам: даже в вязаных панталошах хороша!

Деми Мур дала фору юным красавицам, выставив в социальные сети фотографию в вязаном кипенно-белом бикини.

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Купальник выглядит весьма неординарно за счет крупных ретро-трусиков с рюшами, но даже такой оригинальный фасон не дал испортить роскошную фигуру актрисы.

Стоит отметить, что голливудской звезде уже 59 лет, а ее талия по-прежнему тоненькая. А ножки – как у газели.

Деми Мур написала под фотографией, что старается взять от лета все, вызвав зависть у всех, кто вынужден в это время прозябать в душных офисах.