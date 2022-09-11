«Дело за малым»: у Киркорова появилась идея, как ему пробиться в театр

9 сентября певец Филипп Киркоров посетил премию Корша в Театре Наций, а затем поделился с поклонниками своими планами на будущее. 55-летний артист эстрады давно мечтает выйти на сцену, как серьезный актер.

«В последнее время пересмотрел многие спектакли – блистательный «Горбачев», «Мастер и Маргарита», «Кабаре». И в планах моих еще много постановок и, конечно же, мечта выступить в этом театре, выйти на сцену этого тетра не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», - написал Кирковров в социальной сети.

«Особенно, когда услышал на премьере «Кабаре» оркестр под управлением блистательного Евгения Загота. Для меня стало полнейшим откровением, что в этом театре можно играть потрясающие мюзиклы под живой оркестр. Идейка уже есть! Причем «зрела» она около 25 лет. Дело за малым… Но об этом позже…»