Дело Юрия Шевчука будут рассматривать в Уфе, а не Санкт-Петербурге

Правозащитник Павел Чиков сообщил, что дело музыканта и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука будут рассматривать в Уфе, а не Санкт-Петербурге. Такое решение принял Дзержинский суд Петербурга.
«Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства музыканта не заявлялось, поэтому полицейские были обязаны передать его в суд по месту совершения правонарушения, то есть по общим правилам Кодекса административных правонарушений России».
Добавим, что в скором времени к изучению материалов дела приступят в Советском районном суде Уфы, сообщает «Собеседник».
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Ранее Юрий Шевчук на концерте в Уфе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно событий в мире. В результате на него был составлен протокол.