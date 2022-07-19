Дело Юрия Шевчука будут рассматривать в Уфе, а не Санкт-Петербурге

Такое решение принял Дзержинский суд города на Неве.
Юрий Шевчук

Юрий Шевчук. Фото: Global Look Press

Правозащитник Павел Чиков сообщил, что дело музыканта и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука будут рассматривать в Уфе, а не Санкт-Петербурге. Такое решение принял Дзержинский суд Петербурга.

«Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства музыканта не заявлялось, поэтому полицейские были обязаны передать его в суд по месту совершения правонарушения, то есть по общим правилам Кодекса административных правонарушений России».

Добавим, что в скором времени к изучению материалов дела приступят в Советском районном суде Уфы, сообщает «Собеседник».

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Ранее Юрий Шевчук на концерте в Уфе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно событий в мире. В результате на него был составлен протокол.

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