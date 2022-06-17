«Дело в жадности»: сестра Градского предположила, зачем состоятельный композитор отобрал ее наследство

Скандал с наследством, которым завладел Александр Градский в двухтысячные годы, якобы обманув двоюродную сестру, набирает обороты. Наталья Градская на этот раз подробно рассказала, что это было за наследство и почему она раньше, при жизни брата, не решалась заявить свое право на него.

Градский, напомним, после смерти матери воспитывался дядей Борисом Градским, состоятельным музыкантом ансамбля Моисеева. И когда заболел и умер, племяннику отошли квартира на Бережковской набережной и дача. Сестра, проживающая в Ницце, узнала об этом очень поздно, брат пригрозил ей проблемами, если она заявит о притязаниях на эту недвижимость.

Только вот зачем богатому и знаменитому Александру Градскому в те годы понадобилось чужое, она не понимает. И честно в этом призналась «Комсомольской правде».