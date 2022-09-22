«Дело не в истеричности и неухоженности»: почему Прилучный бросил Муцениеце

На днях Агата Муцениеце дала откровенное интервью Юлии Меньшовой. В числе прочего актриса ответила на вопросы о бывшем муже Павле Прилучном.
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Послушав высказывания звезды, Лена Миро предположила, почему она развелась. По мнению блогерши, инициатором разрыва был Павел.
«Теперь я точно знаю, почему Прилучный бросил Муцениеце. Дело не в ее истеричности, недалекости, плохом вкусе и неухоженности, хотя во всем этом приятного мало. Главная причина — она жутко эгоцентрична», — написала Миро.
Лена отметила, что даже в день свадьбы экс-супруга Агата хотела быть в центре внимания. Именно поэтому она и обиделась, не получив приглашение на торжество.
«Странная, мягко говоря, женщина. Тебе там нечего делать. Это не твой праздник», — резюмировала блогерша на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Прилучный был женат на Муцениеце около десяти лет. В 2020-м году знаменитости расстались. Недавно актер сыграл свадьбу с коллегой Зепюр Брутян.