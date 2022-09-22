«Дело не в истеричности и неухоженности»: почему Прилучный бросил Муцениеце

Лена отметила, что даже в день свадьбы экс-супруга Агата хотела быть в центре внимания. Именно поэтому она и обиделась, не получив приглашение на торжество.

«Странная, мягко говоря, женщина. Тебе там нечего делать. Это не твой праздник», — резюмировала блогерша на сайте lena-miro.ru.

Напомним, Прилучный был женат на Муцениеце около десяти лет. В 2020-м году знаменитости расстались. Недавно актер сыграл свадьбу с коллегой Зепюр Брутян.