Дело на Шевчука попало в суд города Уфы

Материалы административного дела, которое завели на Юрия Шевчука, поступили в Советский районный суд города Уфы. Как сообщила пресс-служба суда:

«Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству».

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Лидер рок-группы ДДТ попал в скандальную ситуацию после своего высказывания со сцены: во время концерта в Уфе Шевчук сравнил Россию с нищей бабушкой на рынке. Правоохранительные органы расценили это заявление как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

Было заведено административное дело, материалы направили по месту регистрации Юрия Шевчука — в Санкт-Петербург, однако позднее они были перенаправлены в Уфу, сообщает издание РИА ФАН.