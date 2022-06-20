Дело на Меган Маркл о травле закрыли в Букингемском дворце

В Букингемском дворце завершили независимое расследование по делу Меган Маркл и сотрудников, которые работали с ней.

Его проводило частное юридическое агентство по поручению Елизаветы II. Результаты королева решила скрыть от общественности, хотя ожидалось, что их обнародуют в июне этого года.

Как пишет Sunday Times, есть сомнения в качестве проведенного расследования. Опрошено было всего 4–5 бывших сотрудников администрации герцога и герцогини Сассекских, в то время как их на самом деле было около 25 человек.

Напомним, о том, что Меган Маркл якобы ввела себя неподобающим образом с сотрудниками дворца, написала газета The Times в марте прошлого года. Издание сообщило, герцогиня якобы издевалась над помощниками. На нее, в частности, жаловалась специалист по связи с общественностью Джейсон Кнауф.

Кроме того, упоминалось, что Меган Маркл якобы в принципе не любила молодых девушек, особенно срываясь на них. И якобы во дворце об этом знали и без всякого расследования.

Источник: Sunday Times

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