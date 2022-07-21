Дело было в ванной: увлекшись патчами, Михалкова в банном халатике сверкнула сокровенным

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова очень популярна в соцсетях. Ее публикаций подписчики ждут с нетерпением, и часто экс-звезда «Уральских пельменей» радует поклонников не только кадрами в одежде. Походы в баню, СПА или ванную комнату часто сопровождаются съемкой.

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На этот раз Михалкова вела трансляцию их своей ванной. Девушка делилась секретами ухода за своим лицом и показала, как клеит патчи под глаза. В этот момент банный халатик предательски приоткрыл сокровенную зону декольте, и все смогли увидеть пикантный ракурс любимицы.