«Дело было в сентябре»: Ксения Собчак напомнила об эффектном жесте Аллы Пугачевой на фоне заявления певицы

Журналистка и светская львица Ксения Собчак напомнила общественности о поступке Аллы Пугачевой 36-летней давности.

Ксения Собчак дала понять, что то, что сделала Алла Пугачева тогда, достойно восхищения.

«Вообще Алла Борисовна всегда умела делать настоящие и эффектные жесты. В 1986 году сама, пройдя все инстанции, организовала свой концерт в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на АЭС. Дело было в сентябре, через четыре месяца после аварии, АЭС не была закрыта саркофагом. Это был поступок. Многие ликвидаторы, считают едва ли не своим гимном именно ее песню «Не имей сто друзей». - поделилась Ксения Собчак в телеграм-канале.

Удариться в воспоминания Собчак сподвигло заявление Пугачевой, которое Примадонна сделала в это воскресенье.

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Напомним, Алла Пугачева попросила внести ее имя в реестр иноагентов и впервые сформулировала свое отношение к событиям, происходящим в мире.