Дело было в ресторане: Наталья Рудова спустила рубашку с плеч, чтобы показать, что под ней

Звезда сериалов и реалити Наталья Рудова вернулась в Москву из отпуска, который провела в турецком Белеке. Актриса там отметила свой день рождения, много загорала и каталась на яхте, а также не забывала про соцсети – подписчики смогли наблюдать за любимицей в ее аккаунтах.

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Но все когда-нибудь кончается – и вот уже Наталья спешит в московский ресторан на встречу с подругой, чтобы рассказать про свой удавшийся отпуск и обсудить последние новости.

В свет Рудова вышла во всем белом. Красотка выбрала безразмерную рубашку и мини-шортики. А когда дошло дело до фотосессии, решила добавить пикантности образу и спустила рубашку с плеча, чтобы блеснуть красивым декольте.