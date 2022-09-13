Дело было в отеле: Клава Кока в халатике покрасовалась в ванной

Певица Клава Кока не успевает отдыхать. У звезды очень плотный гастрольный график, каждый день перелеты и выступления. Сейчас она снова улетела на концерт, о чем рассказала подписчикам в блоге.

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Кадры из аэропорта, самолет и заселение в гостиницу – классика гастрольного контента. В с утра красотка порадовала подписчиков снимком из ванной комнаты. Накинув халатик, артистка лучезарно поселфилась. «Доброе утро!» - поприветствовала фолловеров звезда.

В последнее время дела у певицы идут не очень хорошо. Ее проверяют правоохранители после выступления во Владивостоке. Звезда пела возле храма, а в ее текстах обнаружили маты.