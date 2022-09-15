Дело было в бассейне: Бузова в бикини бесстыдно встала на четвереньки, чтобы показать, как стринги исчезли в недрах

Экс-звезда «Дома-2», поющая телеведущая Ольга Бузова снова улетела в Сочи отдыхать. Там знаменитость приобрела себе загородную недвижимость, поэтому ее появление на курорте связано еще и с обустройством на новом месте.
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В Сочи Бузова обожает посещать банный комплекс под открытым небом. Там артистка отметилась и в этот раз. Не обошлось и без фотосессии. Забравшись в бассейн в бикини, Ольга встала на четвереньки и продемонстрировала свой крепкий тыл в стрингах. Но подписчики разнесли Бузову за этот ракурс в пух и прах.
«Ольга, вы опять упали», «Одно и то же из года в год», «Кому что она пытается доказать?», «Озабоченная тетка», «Господи, да возьмите ее уже кто-нибудь замуж», «Без комментариев», «Когда не удалась лицом», «Позорница», Че так? Давай сразу без белья», - комментируют кадр фолловеры.
Ольга Бузова. Фото: соцсети