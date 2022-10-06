Дело было в бане: Юлия Михалкова в откровенном купальнике щегольнула интимным

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова провела время в СПА. Звезда обожает баловать себя различными процедурами, и на этот раз показала, как посетила баню.

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С собой в зону отдыха Михалкова захватила смартфон, чтобы заснять себя во всей красе. На видео, которым поделилась красавица, она предстала в черном купальнике с разрезами на интересных местах – под грудью и на талии, а также сзади на спине. Выходя из парной, Михалкова позировала себе на камеру, щеголяя открытой зоной декольте и живота.