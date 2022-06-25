Дело было в Африке: Ольга Бузова показала бесстыдство, задрав мини-юбку

Ольга Бузова улетела в Африку, чтобы приступить к съемкам третьего сезона шоу «Звезды в Африке». Певица и телеведущая по-прежнему показывает свою жизнь на континенте, не обходится и без скандальных кадров.
Накануне певица нарядилась в купальный костюм – бикини с мини-юбкой. И устроила фотосессию. Один из кадров просто шокировал онлайн-публику своей откровенностью: Бузова повернулась тылом и бесстыдно задрала юбку. Фолловеры не оценили сей жест и в комментариях прошлись по певице по полной.
«Интересно, что с ней? Почему она так себя ведет?», «А почему не голая?», «Дай бог вам ума», «Оля, что у тебя в голове-то, не пойму», «Очень пошло и дешево», «Все хорошо, но зачем пятую точку показывать-то, или уже нечем завлекать», - негодуют подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
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