Дело было в Африке: Ольга Бузова показала бесстыдство, задрав мини-юбку

Ольга Бузова улетела в Африку, чтобы приступить к съемкам третьего сезона шоу «Звезды в Африке». Певица и телеведущая по-прежнему показывает свою жизнь на континенте, не обходится и без скандальных кадров.

Накануне певица нарядилась в купальный костюм – бикини с мини-юбкой. И устроила фотосессию. Один из кадров просто шокировал онлайн-публику своей откровенностью: Бузова повернулась тылом и бесстыдно задрала юбку. Фолловеры не оценили сей жест и в комментариях прошлись по певице по полной.