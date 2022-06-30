Дело было в Африке: Ольга Бузова без штанов повернулась задом, чтобы показать экзотический цветок

Певица и телеведущая Ольга Бузова улетела в Африку на съемки нового сезона шоу про голодных звезд, сражающихся за еду. Из развлечений у артистки там – прогулки по саванне да фотосессии в неглиже. Она зачастила со снимками «ниже пояса», чем изрядно взбесила подписчиков – сейчас под ее снимками больше негатива и хейта, чем комплиментов.
Но Ольгу жизнь ничему не учит, и она в очередной раз нарвалась на критику, когда запостила фото спозаранок, оказавшись в неглиже – на ней одна футболка, а штаны девушка где-то позабыла. Повернувшись задом, она показала экзотический цветок и похвасталась, что его ей подарили.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Странные фото со странным цветком», «Почему это так нелепо?», «А вот интересно, почему попу в крупном плане?», «Че крыша совсем потекла», «Все красиво, но зачем отдельно фото ж…», «Непонятно, зачем фоткать ж… крупным планом и выкладывать ее в соцсети, чтобы что?», - недоумевают подписчики.
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