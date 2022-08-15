Дело было на яхте: Туктамышева показала, что бывает, когда купальник без пуш-ап

Звезда одиночного фигурного катания Елизавета Туктамышева в настоящее время проводит спортивные сборы во Франции. Там фигуристка не только много тренируется, но и отдыхает от души. Она успела побывать в Альпах, искупаться в море, а также встать на вейкборд, чем активно хвастается в соцсетях.

Минувшие выходные Туктамышева снова провела на одном из водоемов Европы. И не раз смогла покорить волну. Кадрами она поделилась с подписчиками. Позируя в черном бикини на яхте, красотка Лиза показала, что бывает, когда купальник без поддержки пуш-ап. Но в ее возрасте подобные фасоны красоте не страшны.