Дело было на балконе: Бузова скинула халатик и показала, что под ним ничего нет

Телеведущая и певица Ольга Бузова из Анапы перебралась в Сочи, где у нее запланированы не только концертная программа, но и отпуск. Артистка поселилась в любимом отеле, который встретил ее очень гостеприимно.

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Бузова показала, как выглядит ее номер в гостинице, а также устроила фотосессию в номере. Вид с балкона певицу тоже впечатлил, и она решила ответить ему тем же. Скинув халатик, певица вышла на улицу, чтобы показать, что под накидкой у нее ничего нет. Нагишом певица пробыла недолго, успев сделать несколько кадров. Которые подписчики уже оценили в Интернете.