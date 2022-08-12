Дело было на Алтае: экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова в мини-бикини поплескалась в бассейне

Актриса прилетела в республику поработать.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Актриса Юлия Михалкова улетела на Алтай. Но не отдыхать, как сейчас это делают многие на юге Сибири, а как следует поработать - она намерена помочь экоактивистам в очистке берегов рек. Хотя одно другому не мешает.

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По приезде в горный регион экс-звезда «Уральских» пельменей» провела экскурсию по базе отдыха, в которой обосновалась. И поспешила охладиться – жара в республике стоит неимоверная. Облачившись в зеленое мини-бикини, красотка поплюхалась в просторном бассейне посреди поляны. Кадры своего отдыха Михалкова запостила в Сети.

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