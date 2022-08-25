«Делают вид, что друг друга не знают»: Жигалова раскрыла детали романа Манукяна и Краймбрери

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» раскрыла отношения блогера и музыканта Давида Манукяна и певицы Мари Краймбрери.
«Я была на фестивале в Сочи, где выступал Дава. Причем не один, а в тандеме с Мари Краймбрери. Я посмотрела, что они вместе. Он со сцены ее имя объявлял. После фестиваля я пришла на афтерпати. Встретила там Даву. Начала допытывать. Не раскололся чувак. Но самое интересное, что напротив нас сидела Мари Краймбрери. Она делала вид что они с Давой друг друга не знают».
Как отметила Жигалова, «Розу Хутор» Дава и Краймбрери покинули вместе. «У Давы потом был концерт в Новосибирске и там же была Мари Краймбрери. Дава и Мари, колитесь уже, что у вас происходит», — заявила Жигалова.
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Напомним, что давно ходят слухи о романе Давы и Краймбрери. Сами звезды молчат, что их связывает.