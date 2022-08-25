«Делают вид, что друг друга не знают»: Жигалова раскрыла детали романа Манукяна и Краймбрери

Как отметила Жигалова, «Розу Хутор» Дава и Краймбрери покинули вместе. «У Давы потом был концерт в Новосибирске и там же была Мари Краймбрери. Дава и Мари, колитесь уже, что у вас происходит», — заявила Жигалова.

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Напомним, что давно ходят слухи о романе Давы и Краймбрери. Сами звезды молчат, что их связывает.