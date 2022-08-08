«Делает вид, что народ — быдло»: Кушанашвили — об оскандалившемся Макаревиче

С началом определенных мировых событий Андрей Макаревич перебрался в Израиль. Уже оттуда он заявил, что в Россию возвращаться не намерен и оскорбительно высказался в адрес россиян. Концерты «Машины времени» после этого отменили по всей стране.
Журналист Отар Кушанашвили отметил, что со временем Андрей Макаревич может стать совсем не востребованным артистом.
«Я только за то, чтобы Макаревич не закончил свои дни абсолютно невостребованным артистом. Он харахорится, делает вид, что народ — быдло, потому что Россия — это отдельно», — сказал Кушанашвили на своем YouTube-канале.
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Напомним, ранее Кушанашвили рассказал о доходах Валерия Меладзе, отметив, что выступлений у него, несмотря на отмены концертов, более чем достаточно.
Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press