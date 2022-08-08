«Делает вид, что народ — быдло»: Кушанашвили — об оскандалившемся Макаревиче

С началом определенных мировых событий Андрей Макаревич перебрался в Израиль. Уже оттуда он заявил, что в Россию возвращаться не намерен и оскорбительно высказался в адрес россиян. Концерты «Машины времени» после этого отменили по всей стране.

Журналист Отар Кушанашвили отметил, что со временем Андрей Макаревич может стать совсем не востребованным артистом.