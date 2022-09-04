«Дела в борделе идут плохо»: о месте Пугачевой в современной России – хлестко Кеосаян

Алла Пугачева приехала в Россию после продолжительного многомесячного отпуска, отправив детей Лизу и Гарри в отечественную гимназию первого сентября. А вот Максим Галкин остался за границей, продолжив свои гастроли.

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Режиссер Тигран Кеосаян скептически отнесся к возвращению Аллы Пугачевой на родину.

«Представьте, как бы она удивилась, если бы за это время ее успели импортозаместить. Примадонна и точка. Концертов давать Пугачева пока не планирует, как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но может быть еще пару заходов предпримет», - рассудил Кеосаян в программе «Международная пилорама» канала НТВ.

Кинодеятель подчеркнул, что он вовсе не предлагает закрыть въезд сбежавшим за пределы страны звездам в непростой период. А Алле Пугачевой он предложил «разобраться со своими тараканами» самой, мы, дескать, со своими «справимся самостоятельно».