«Декольте пожившей женщины»: Миро высмеяла Бородину

«Бородиной всего 39 лет, но у нее декольте пожившей женщины. Повсюду заломы морщин. Лицо выглядит старым. Когда слетает фильтр, мы видим жесткий птоз», — высказалась блогерша.

Миро посоветовала Бородиной и всем женщинам пользоваться кремами с SPF-защитой, а также перестать травить себя никотином и ультрафиолетом.