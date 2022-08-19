«Декольте пожившей женщины»: Миро высмеяла Бородину

Лена Миро прокомментировала новое пляжное фото Ксении Бородиной на своем сайте lena-miro.ru. Блогерша резко раскритиковала тело звезды, заявив что ее «усыпанная пигментными пятнами кожа напоминает пергамент».
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По мнению Лены, проблемы с кожей у Ксении появились из-за курения и привычки много загорать.
Ксения Бородина. Фото: соцсети
«Бородиной всего 39 лет, но у нее декольте пожившей женщины. Повсюду заломы морщин. Лицо выглядит старым. Когда слетает фильтр, мы видим жесткий птоз», — высказалась блогерша.
Миро посоветовала Бородиной и всем женщинам пользоваться кремами с SPF-защитой, а также перестать травить себя никотином и ультрафиолетом.