Декольте à la victoria: Лопырева подразнила «верхними полушариями», скакнувшими из монокини

Виктория Лопырева сразила своих поклонников наповал красивым фото в монокини. Звезда облачилась в алый купальник с декольте à la victoria, подчеркнув тоненькую талию ремешком.
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Блондинка без стеснения позировала перед камерой, демонстрируя роскошные формы. Удивительно только, как в этот момент ее роскошный бюст окончательно не вылетел из купальника. Ведь попытки выскочить из одежды он явно предпринял.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети
Отметим, что недавно Виктория Лопырева опровергла слухи о разводе с мужем Игорем Булатовым, представ в свете с ним. Слухи о холодке между ними ходят давно, тем более что супруги уже не первый год живут отдельно друг от друга.