Дефиле на аэродроме: Бузова в ультрамодной косухе оверсайз и ботфортах отметилась в шоу с моделями

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. За ее жизнью следят десятки миллионов человек. Она привыкла к постоянному вниманию со стороны общественности, поэтому артистка часто предстает в смелых нарядах, которые обсуждают в Сети. Также телеведущая зачастую посещает необычные мероприятия.
На этот раз Ольга несколько дней провела на съемках, где каждый раз меняла образы. Она носит как платья, так и костюмы. А накануне телеведущая посетила Большой театр, где отметилась в лосинах и жакете, выдержав монохромный лук.
А вот 22 сентября Ольга выложила загадочные кадры, на которых устроила дефиле на аэродроме. Она была в шортах и лонгсливе. Образ также дополняла ультрамодная косуха оверсайз и ботфорты. Она сделала прическу с двумя пучками, но оставила локоны распущенными. Артистка сделала акцент на стройных ногах.
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Оказалось, что Ольга приняла участие в проекте MaryWay models. Одним из ведущих был Сергей Зверев. Модели позировали в вечерних платьях с длинным шлейфом. Разные известные персоны поделились своим опытом и также приняли участие в фотосессии с животными. Бузова впервые погладила пуму.
«Классный лаконичный образ, отличных съемок», «Всегда стильная и очень красивая», «Черный вам идет», «Это очень круто», «Ноги только заплетаются», — стали писать пользователи Сети.