Дефиле на аэродроме: Бузова в ультрамодной косухе оверсайз и ботфортах отметилась в шоу с моделями

А вот 22 сентября Ольга выложила загадочные кадры, на которых устроила дефиле на аэродроме. Она была в шортах и лонгсливе. Образ также дополняла ультрамодная косуха оверсайз и ботфорты. Она сделала прическу с двумя пучками, но оставила локоны распущенными. Артистка сделала акцент на стройных ногах.

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