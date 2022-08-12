«Дедушка в пионерском лагере»: Меладзе за общение с молодыми поклонницами прилетело от звезды «Дома-2»

Певец Валерий Меладзе, оскандалившись минувшей весной как противник происходящего на юго-востоке Европы, теперь вынужден искать возможности зарабатывать. Недавно он вышел на сцену фешенебельного ресторана в Монако, фотоотчет с мероприятия долетел и до России.
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Поклонники оценили, как Меладзе все еще востребован среди женщин – поклонницы к певцу так и льнут. Причем, всех возрастов. Экс-звезда «Дома-2» Май Абрикосов, тем не менее, остался опечален увиденным. И объяснил, почему.
«Жалко смотреть на него, поющего в Монако, танцующего и фотографирующегося с незнакомыми женщинами. Пропали его лоск и шарм. Валерию нужно зарабатывать денег побольше, а то заметно, что он давно не посещал барбершоп и давно не закрашивал седину. В окружении знойных красавиц Меладзе выглядит как дедушка в пионерском лагере», - считает Абрикосов.