«Дедушка в пионерском лагере»: Меладзе за общение с молодыми поклонницами прилетело от звезды «Дома-2»

Певец Валерий Меладзе, оскандалившись минувшей весной как противник происходящего на юго-востоке Европы, теперь вынужден искать возможности зарабатывать. Недавно он вышел на сцену фешенебельного ресторана в Монако, фотоотчет с мероприятия долетел и до России.

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Поклонники оценили, как Меладзе все еще востребован среди женщин – поклонницы к певцу так и льнут. Причем, всех возрастов. Экс-звезда «Дома-2» Май Абрикосов, тем не менее, остался опечален увиденным. И объяснил, почему.