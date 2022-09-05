«Дедушка наворовал»: Шахназаров рассказал о том, как живут родственники Горбачева в Германии

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер в Москве после продолжительной болезни. Ему был 91 год. Экс-политика похоронили 3 сентября на Новодевичьем кладбище, рядом с женой Раисой.

При этом родственники Горбачева живут в Германии и живут, по словам публициста Михаила Шахназарова, очень хорошо.