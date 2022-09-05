«Дедушка наворовал»: Шахназаров рассказал о том, как живут родственники Горбачева в Германии

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер в Москве после продолжительной болезни. Ему был 91 год. Экс-политика похоронили 3 сентября на Новодевичьем кладбище, рядом с женой Раисой.
При этом родственники Горбачева живут в Германии и живут, по словам публициста Михаила Шахназарова, очень хорошо.
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«Дедушка наворовал для родственников на долгие-долгие годы. Родственники живут в Германии. Все хорошо, все нормально. Я за то, что человек может выбирать любую точку мира для жизни, но сам факт того, что внуки и внучки этого человека живут в Германии, он говорит о многом», - сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети