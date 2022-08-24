«Даже жалко Никитоса»: Садальский заявил о провале «Солнечного удара» Михалкова по телевидению

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» заявил о провале картины режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар» по телевидению.
«Что-то даже жалко Никитоса. Его «Солнечный удар» на «России 1» провалился, как и фильмы брательника».
Как отметил Садальский, в свое время денег на картину «Солнечный удар» было потрачено «немерено».
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Напомним, что фильм «Солнечный удар» вышел на экраны в 2014 году. Он снят режиссером Никитой Михалковым по мотивам двух произведений писателя Ивана Бунина.