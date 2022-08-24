«Даже жалко Никитоса»: Садальский заявил о провале «Солнечного удара» Михалкова по телевидению

Как отметил Садальский, в свое время денег на картину «Солнечный удар» было потрачено «немерено».

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Напомним, что фильм «Солнечный удар» вышел на экраны в 2014 году. Он снят режиссером Никитой Михалковым по мотивам двух произведений писателя Ивана Бунина.