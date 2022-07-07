Даже за клумбу или шахматы: за что россиянам грозят штрафы во дворе дома

Жителей многоквартирных домов подстерегают в собственном дворе реальные штрафы. Причем, многие россияне даже не догадываются, что такие, казалось бы, безобидные занятия, как благоустройство клумб, игра в домино или шахматы, караются по всей строгости.

Адвокат Елена Кудерко подробно указала, за что именно россияне рискуют поплатиться рублем. Само собой, это курение и распитие спиртного – в местах общего пользования, включая двор многоквартирного дома, действует штраф от 500 до 1000 рублей. Если нарушение происходит на детской площадке – умножайте на три.

Мытье или ремонт авто во дворе запрещены. В противном случае, автолюбителю грозит штраф от 3000 до 4500 рублей. Если транспорт припаркован так, что мешает вывозу мусора или уборке, то его хозяину «светит» от 1000 до 3000 рублей штрафа. За парковку на детской площадке – 5000 рублей.

Благоустройство тоже под запретом. Оформление клумб, установление скульптур, не согласованные с управляющей компанией, караются штрафом до 2000 рублей.

«Строго не рекомендуется приступать к украшению скучной стены здания, забора, асфальта и даже лавочки до получения согласия управляющей компании. Не исключено, что такой вопрос может быть разрешен только общим собранием участников дома», - объясняет адвокат сайту «Прайм».

Выгул собак во дворе – тоже платное «удовольствие». Если питомец без намордника, испражняется на придомовой территории, портит благоустройство, то хозяин обязан понести наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 рублей.

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Кроме того, запрещено жарить шашлыки, громко слушать музыку после 23 часов, играть в шахматы, домино, карты и любые азартные игры на деньги.

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