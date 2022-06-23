«Даже в каникулы не сидим на месте!»: Орбакайте в джинсах-бананах и жакете щегольнула с дочкой на побережье моря

Еще недавно Кристина была в Москве. Она дала большой концерт в свой день рождения. А теперь, как и многие другие артисты, она отправилась в отпуск.

Во Франции певица встретилась с сыном Дени и подросшей дочкой. Они сначала прогулялись по Парижу, а потом решили устроить путешествие и оказались в Нормандии.

На этот раз Орбакайте покрасовалась на скале у самого побережья моря. Она предстала в джинсах-бананах и жакете в клетку песочного оттенка. Образ дополнили пудровые ботинки и шарф. Рядом с ней была Клавдия, которая облачилась в шорты и лонгслив.