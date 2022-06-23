«Даже в каникулы не сидим на месте!»: Орбакайте в джинсах-бананах и жакете щегольнула с дочкой на побережье моря

Певица путешествует по Франции. Она показала, как наслаждается отдыхом с Клавдией.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Кристина Орбакайте является одной из самых известных исполнительниц в стране. Она выросла в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет была среди творческих людей.

Не удивительно, что артистка теперь поет и играет в театре. Она также вырастила сыновей: Никиту Преснякова и Дени Байсарова. А теперь звезда заботится о дочке Клавдии Земцовой. 

Еще недавно Кристина была в Москве. Она дала большой концерт в свой день рождения. А теперь, как и многие другие артисты, она отправилась в отпуск.

Во Франции певица встретилась с сыном Дени и подросшей дочкой. Они сначала прогулялись по Парижу, а потом решили устроить путешествие и оказались в Нормандии. 

На этот раз Орбакайте покрасовалась на скале у самого побережья моря. Она предстала в джинсах-бананах и жакете в клетку песочного оттенка. Образ дополнили пудровые ботинки и шарф. Рядом с ней была Клавдия, которая облачилась в шорты и лонгслив. 

«Наша жизнь — это большое путешествие! Столько интересного и неизведанного. Даже в каникулы не сидим на месте!» — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как выросла внучка Примадонны. Однако комментарии к посту артистка решила отключить. По всей видимости, она не хочет столкнуться с хейтом, как ее мама. Напомним, что Пугачева уже несколько месяцев отдыхает с семьей в Израиле. 

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