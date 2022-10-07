«Даже уехать красиво не смогла»: Шахназаров объяснил, почему Пугачева жалкая

73-летняя Алла Пугачева в сентябре вновь покинула страну. Она опять попыталась сделать это тихо и без лишних глаз, однако ее роскошное авто не заметить во Внуково было нельзя. А вскоре появились подробности: якобы, Примадонна собиралась в спешке, но успела забрать документы детей из школы и выступить замок в Грязи на продажу.