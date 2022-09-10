«Даже тыква поехала на гастроли»: известный блогер поиздевалась над Бузовой

Колкая на язык Лена Миро не смогла пройти мимо новости о том, что самая большая тыква в истории России уехала на гастроли по стране. Популярность крупного травянистого растения напомнила блогерше Ольгу Бузову.

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Акула пера акцентировала внимание на том, что даже у овоща есть бурная деятельность.

«Даже тыква поехала на гастроли. Где-то заплакала трезвая Бузова», — пошутила Миро.

Отметим, что Лена Миро частенько язвительно высказывается о звездах шоубиза. Недавно под удар блогерши попали бывшие возлюбленные Павла Прилучного — Агата Муцениеце и Мирославе Карпович, а вот новая супруга актера, Зепюр Брутян, ей понравилась.