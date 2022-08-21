Даже самый пессимистичный прогноз выглядит отлично: каким будет курс доллара к сентябрю

Прогнозы на сентябрь финансовых аналитиков стали выглядеть намного интереснее для россиян, чем это было в июле. Никакого глобального роста американской валюты относительно рубля не произойдет, сходятся они во мнении.

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Максимально оптимистичный прогноз дал Игорь Рапохин, аналитик SberCIB Investment Research, который полагает, что уже к концу августа курс доллара может упасть до 55–60 рублей.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, дает самый пессимистичный прогноз, считая, что в сентябре курс доллара может составить 60–67 рублей. Но разница между ними не существенная.

Источник: quote.rbc.ru.