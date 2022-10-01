Даже руку ей на талию опустил: Клава Кока в белом мини-платье блеснула формами перед Егором Кридом

Примечательно, что Крид решил дать концерт на стадионе. Он выступил со многими друзьями: Тимати, Нюша. Одним из самых ярких стал дуэт с Клавой, которая вышла на сцену в белоснежном мини-платье с прозрачными вставками. Она сделала акцент на изящных бедрах. Певица исполнила своих хиты. В какой-то момент Егор ее обнял и спустил руку на ее талию.

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