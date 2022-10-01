Даже руку ей на талию опустил: Клава Кока в белом мини-платье блеснула формами перед Егором Кридом

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние пять лет она выпустила множество хитов, спела дуэтом с Александром Реввой и Мари Краймбрери. Примечательно, что певица славится не только своим вокалом, но и броскими образами. После съемок для мужского журнала ее наряды стали более откровенными.
Недавно Клава ездила на гастроли в Турцию. Она успела отметиться в воздушном платье с прозрачным корсетом. также певица загорала по-утрам, демонстрируя фигуру в мини-бикини. Но артистка вернулась в Москву и выступила на одной сцене с Егором Кридом.
Примечательно, что Крид решил дать концерт на стадионе. Он выступил со многими друзьями: Тимати, Нюша. Одним из самых ярких стал дуэт с Клавой, которая вышла на сцену в белоснежном мини-платье с прозрачными вставками. Она сделала акцент на изящных бедрах. Певица исполнила своих хиты. В какой-то момент Егор ее обнял и спустил руку на ее талию.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие были рады видеть ее в компании молодого исполнителя. Ранее им приписывали роман, но Кока заверяет, что они просто дружат.
«Мне кажется, он покорен», «Какие красивые ножки», «Бесподобно!», «Ой, какой хулиган! Крид не стесняется», «Маги тут видна», «Это платье очень идет тебе», «С такой фигуркой можно и еще короче платье надеть», «Ангелок такой», «Егорка сражен», — стали писать пользователи Сети.