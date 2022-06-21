«Даже пенсионерок не привезти»: Шаляпин рассказал о будущем своей дачи

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о будущем своей дачи в Подмосковье.
«Я никогда не планировал строить свой дом, но однажды приехал в гости к поэтессе Любови Воропаевой. Она живет в своем доме. Рядом домик там стоял перекошенный. Позже я его купил. Теперь она моя соседка по даче. Это было в конце прошлого года. У меня там теперь свои восемь соток земли. Домик двухэтажный на участке, конечно, надо сносить. Там все морально устарело. Даже пенсионерок не привезти. Я присмотрел модульный дом. Цена примерно два миллиона рублей, но по факту оказывается четыре миллиона. Стройматериалы сильно подорожали».
Как отметил Шаляпин, в его СНТ нет газа.
«Вода подается через скважину. Отапливать зимой дом достаточно дорого. Пока не знаю, что делать с этой дачей. Любовь Григорьевна позвонила, попросила скосить траву. Боится пожара. Мне за денежку все сделали. Место мне нравится, река рядом замечательная. Оля Сан, моя подруга, покупалась. Она, правда, одубела в этой воде. Там ноги сводит», — заявил Шаляпин.
Ранее Прохор Шаляпин рассказывал, что посетил с Ольгой Сан свою дачу. По его словам, трава выросла очень высокая, и требовалось навести на участке порядок.