«Даже пенсионерок не привезти»: Шаляпин рассказал о будущем своей дачи

Как отметил Шаляпин, в его СНТ нет газа.

«Вода подается через скважину. Отапливать зимой дом достаточно дорого. Пока не знаю, что делать с этой дачей. Любовь Григорьевна позвонила, попросила скосить траву. Боится пожара. Мне за денежку все сделали. Место мне нравится, река рядом замечательная. Оля Сан, моя подруга, покупалась. Она, правда, одубела в этой воде. Там ноги сводит», — заявил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин рассказывал, что посетил с Ольгой Сан свою дачу. По его словам, трава выросла очень высокая, и требовалось навести на участке порядок.

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