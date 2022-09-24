Даже осенью на стиле: Нетребко в плаще пурпурного цвета и узких джинсах скинни отметилась в Австрии

Анна Нетребко уже давно прославилась, как оперная певица. Она объездила множество стран с гастролями. Артистка недавно отпраздновала свое 51-летие. Если летом она давала концерты в Италии, а осенью успела выступить в Гамбурге, то теперь звезда проводит время дома в Австрии. Она уже устраивала посиделки с друзьями.
На этот раз Анна предстала на прогулке в Вене. Она славится своим чувством стиля. Певица любит подбирать броские образы и успела собрать целую коллекцию сумочек, туфель и головных уборов. Оперная дива не боится экспериментировать.
На этот раз Нетребко отправилась на прогулку по любимым местам. Она посетила парк и прошлась по улочкам, где ее сразу узнали прохожие. Певица отметилась в коротком плаще пурпурного цвета узких джинсах скинни. Она сделала акцент на стройных ногах. Фетровая шляпка и сумка в тон дополняли осенний образ.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились ярким аутфитом звезды. Многие осыпали ее комплиментами. Нетребко в очередной раз смогла сразить своих фанатов. «Красота какая», «Просто фееричный образ», «Как вам все это идет», «Анна, у вас бесподобный стиль! Осенью в плаще и шляпке — что может быть круче?», «Цвет крутой», — стали писать подписчики.