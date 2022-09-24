Даже осенью на стиле: Нетребко в плаще пурпурного цвета и узких джинсах скинни отметилась в Австрии

На этот раз Нетребко отправилась на прогулку по любимым местам. Она посетила парк и прошлась по улочкам, где ее сразу узнали прохожие. Певица отметилась в коротком плаще пурпурного цвета узких джинсах скинни. Она сделала акцент на стройных ногах. Фетровая шляпка и сумка в тон дополняли осенний образ.

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