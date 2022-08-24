«Даже не запыхалась!»: Климова в бикини запрыгала «егозой», показав, какие финты вытворяет со скакалкой

Екатерина Климова в свои 44 года может дать фору даже юным красоткам вдвое себя моложе. На личной страничке микроблога актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» поделилась свежим утренним видеороликом, показав, какие финты она вытворяет со скакалкой.

С таким номер, как шутят поклонники, можно и в цирке выступать. Экс-жена Гелы Месхи словно лесная лань прыгала вверх-вниз, не сбиваясь при этом с такта. Климова даже не запыхалась, похоже, что подобные кардиотренировки для актрисы как семечки щелкать.

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