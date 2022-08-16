«Даже не обсуждается»: Сябитова призвала не сравнивать Гузееву с Нагиевым на шоу «Голос 60+»

В этот вторник, 16 августа, стало известно, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева заменит ушедшего в творческий отпуск Дмитрия Нагиева.

Руководством Первого канала принято решение, что именно Лариса Гузеева станет ведущей нового сезона шоу «Голос 60+», который совсем скоро выйдет на экраны.

На эту новость в числе первых отреагировала телесваха и коллега Ларисы Гузеевой по программе «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Она заявила, что Гузеева — настоящий профессионал своего дела, и сможет вдохнуть в формат нечто новое. А вот сравнивать Ларису Гузееву и Дмитрия Нагиева не стоит, отметила Роза Сябитова.

«Сравнивать Гузееву и Нагиева бессмысленно. Я нисколько не сомневаюсь, что у Ларисы будет своя подача, не менее интересная, чем у Димы. Конечно, я буду смотреть «Голос 60+» с Гузеевой! Даже не обсуждается. Я и до этого смотрела, мне всегда это очень нравилось», — высказалась Роза Сябитова.

По материалам «Газета. ру»