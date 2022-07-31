Он даже не художник! Тарзан продает свои картины за миллионы

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, стал активно осваивать амплуа художника. Муж Наташи Королевой рассказал, что готовится к экспозиции своих работ в столице России, поэтому продает их неохотно.

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Вместе с тем желающие приобрести творчество шоумена находятся. И, если верить Тарзану, его поклонники буквально умоляют его продать их за немыслимые деньги.

«Свои картины я пока не продаю. Потому что хочу устроить большую выставку в Москве. Только пару картин продал. Просто люди просили, даже настаивали. Продал дорого – больше миллиона рублей за каждую», - поведал избранник Королевой.

Также Сергей Глушко стал участвовать в театральных постановках. Он признает, что пока мало известен в этой сфере деятельности, а все из-за того, что у него слишком роскошное тело - отвлекает от таланта, убежден артист.

Источник: prozvezd.info.тарзан