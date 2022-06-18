«Даже как-то неловко»: Водонаева поймала букет невесты на свадьбе у подруги

Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева похвасталась, что поймала букет невесты на свадьбе. Она летала в Италию, чтобы разделить с подругой радость от счастливого дня и случайно получила символ замужества.

Как это было, Водонаева показала на видео у себя в микроблоге. Девушка, которая уже была замужем дважды, решила просто создать массовку на площадке и не собиралась бороться за букет.