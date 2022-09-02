«Даже идиоты в третьем классе так не шутят»: Шахназаров – о Сабурове

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» негативно высказался о комике Нурлане Сабурове.
«Когда я увидел шутку про месячные… Если бы у этого товарища были мозги, то он либо промолчал, либо ушел. Он считает, что менструация — это повод для шуток. Даже идиоты в третьем классе так не шутят, но у нас вот такой стендап».
По словам журналиста, творчества у Сабурова нет. «От слова «совсем». Я не скажу, что мы бьемся с ними впустую. Другое дело, какой будет результат на выходе», — заявил Михаил Шахназаров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее Сабуров неудачно подшутил в Америке на одном из своих концертов, когда девушка в крови вышла на сцену. Позже несколько его выступлений в США были отменены.