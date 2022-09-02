«Даже идиоты в третьем классе так не шутят»: Шахназаров – о Сабурове

По словам журналиста, творчества у Сабурова нет. «От слова «совсем». Я не скажу, что мы бьемся с ними впустую. Другое дело, какой будет результат на выходе», — заявил Михаил Шахназаров.

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Ранее Сабуров неудачно подшутил в Америке на одном из своих концертов, когда девушка в крови вышла на сцену. Позже несколько его выступлений в США были отменены.