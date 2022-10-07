Даже губки такие же полные: старшая дочь Лободы от танцора стала копией певицы (фото)

Еву Светлана Лобода родила в 2011 году в отношениях с танцором Андреем Царем, он некогда работал с балетом артистки. Гражданский союз их продлился всего три года, официально они не состояли в браке. Впрочем, 39-летняя звезда вообще ни разу не была замужем.

Сейчас Ева превратилась в милого подростка и стала очень похожа на мать. Удивительно, но у наследницы певицы даже губки полные, как у нее.