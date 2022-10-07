Даже губки такие же полные: старшая дочь Лободы от танцора стала копией певицы (фото)

Светлана Лобода воспитывает двух дочек Еву и Тильду от разных мужчин.И если по поводу отца второй малышки до сих пор идут споры (то ли это немецкий музыкант Тилль Линдеманн, то ли украинский олигарх), то с папой старшей наследницы все ясно.
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Еву Светлана Лобода родила в 2011 году в отношениях с танцором Андреем Царем, он некогда работал с балетом артистки. Гражданский союз их продлился всего три года, официально они не состояли в браке. Впрочем, 39-летняя звезда вообще ни разу не была замужем.
Сейчас Ева превратилась в милого подростка и стала очень похожа на мать. Удивительно, но у наследницы певицы даже губки полные, как у нее.
Светлана Лобода с дочкой Евой. Фото: соцсети