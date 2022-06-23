«Даже если лев выйдет в зал, то будет сжирать всех, кроме вас»: что сказал Нарцисс на свадьбе перед смертью

Певица Милена Дейнега рассказала, что незадолго до своей смерти музыкант Пьер Нарцисс вел одну из свадеб. В рамках торжества он спел пред молодыми композицию на народном диалекте Камеруна.

Как рассказывал Пьер Нарцисс, данную песню исполняла еще его бабушка. Композиция помогает уберечься от сглаза, сообщает 5-tv.ru.

«Даже если лев выйдет в этот зал, то он будет сжирать всех, кроме вас», — пел Нарцисс новобрачным.

Напомним, что Пьер Нарцисс получил широкую популярность после проекта «Фабрика звезд-2». Его главным хитом была песня «Шоколадный заяц». Похоронят музыканта на родине в Камеруне.

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