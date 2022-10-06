«Даже двух капель не накапали!»: Поплавская оценила, сколько таланта досталось Бузовой

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Поплавская посетовала, что тысячи по-настоящему талантливых представителей молодежи пытаются стать известными, а слава приходит к таким, как Бузова.

«Талант как звезда — горит. Это господь бог половником отливает таланта людям. Господи, а тут ведь даже двух капель не накапали! Когда отключается фонограмма, это же просто вой раненого марала! — продолжила возмущаться Поплавская. — Это ж надо было сесть, так поржать над обществом и сказать: «Давайте из бездарной девушки сделаем звезду, вложим туда деньги…» И ведь получилось! Но ненадолго».

«Не может человек занимать то место, которое предназначено другим. Нельзя воспитывать в поколении дурновкусие. На чем растем? Нельзя, чтобы выходил человек и говорил про большой… (пенис. — Прим. авт.) Вот такие у нас кумиры? Нет. Люди этого не хотят. Им это не нужно. Это то, чем их «кормят».