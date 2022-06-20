«Даже дорогущей брошкой себя украсил»: Садальский прошелся по Цискаридзе после эфира на Первом канале

После бегства Максима Галкина из страны кресло ведущего шоу «Сегодня вечером» оказалось вакантным на Первом канале. И создатели программы решили, что занять его должен Николай Цискаридзе. Он уже провел несколько передач, после чего зрители разделились на два лагеря — одни считают, что экс-солист Большого театра отлично подошел на роль, другие — что артист не справляется.

Против Цискаридзе в эфире оказался актер Станислав Садальский. Он уже не раз размахивал рейтингами, мол, посмотрите, они крайне низкие. И на этот раз снова прошелся по эфиру и высмеял Цискаридзе, зацепившись за его брошку.