«Даже дорогущей брошкой себя украсил»: Садальский прошелся по Цискаридзе после эфира на Первом канале

После бегства Максима Галкина из страны кресло ведущего шоу «Сегодня вечером» оказалось вакантным на Первом канале. И создатели программы решили, что занять его должен Николай Цискаридзе. Он уже провел несколько передач, после чего зрители разделились на два лагеря — одни считают, что экс-солист Большого театра отлично подошел на роль, другие — что артист не справляется.
Против Цискаридзе в эфире оказался актер Станислав Садальский. Он уже не раз размахивал рейтингами, мол, посмотрите, они крайне низкие. И на этот раз снова прошелся по эфиру и высмеял Цискаридзе, зацепившись за его брошку.
«Простите, ничего личного прислали сегодняшний рейтинг вчерашних программ Первого и Россия 1 (даже звали — не пошел). Итог: смотрите цифры… у Малахова зашкаливают, у Николя (очень красивого) даже дорогущей брошкой себя украсил, очередной провал. Вспомнил песенку, пела Аллуся, про одну гражданку по фамилии Брошкина. Ну чего Эрнст в нем нашел, посредственный ведущий… хоть и с брошкой, но очень красивый и он об этом знает», — написал у себя в Telegram Садальский.
Николай Цискаридзе. Фото: кадр из передачи