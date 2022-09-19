«Даже для аппетита не нужно?»: Лариса Гузеева в гостях приложила хозяйку за отсутствие спиртного на столе

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева вместе с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым в минувшие выходные побывала в гостях у своей подруги Екатерины Одинцовой.
Телеведущая и бизнесвумен Екатерина Одинцова принимала давнюю подругу с супругом в своем новом подмосковном особняке. В гостях у нее в этот день был сын Антон с женой и сыном Борей, дочка Дина.
В микроблоге Екатерина Одинцова поделилась видео, на котором показала всю компанию.
Лариса Гузеева продемонстрировала искреннее удивление и разочарование, не увидев на накрытом столе спиртного.
«Не сговариваясь, у вас безалкогольный стол. Это удивительно», - сказала в кадре Гузеева.
«Мы вообще никто не пьем», - ответила хозяйка.
«Даже для красоты и аппетита не нужно?» - удивилась Лариса Гузеева.
«Не нужно, у нас есть облепиховый морс», - предложила альтернативу Одинцова.
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Судя по всему, Ларисе Гузеевой, которая, как известно, неравнодушна к спиртному, пришлось довольствоваться в этот день морсом.