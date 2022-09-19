«Даже для аппетита не нужно?»: Лариса Гузеева в гостях приложила хозяйку за отсутствие спиртного на столе

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева вместе с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым в минувшие выходные побывала в гостях у своей подруги Екатерины Одинцовой.

Телеведущая и бизнесвумен Екатерина Одинцова принимала давнюю подругу с супругом в своем новом подмосковном особняке. В гостях у нее в этот день был сын Антон с женой и сыном Борей, дочка Дина.

В микроблоге Екатерина Одинцова поделилась видео, на котором показала всю компанию.