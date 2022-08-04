«Даже близко не похожа на него»: сестра Фриске раскрыла правду об отце своей дочери

Наталья Фриске прокомментировала слухи о том, что отцом ее дочки Луны является экс-солист коллектива «Турбомода» Александр Попов. Женщина заверила, что сплетни далеки от истины.

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«Попов — не отец моей дочери! Я вас очень прошу, перестаньте читать желтую прессу и говорить, что она похожа на Попова. Она близко даже не похожа на него! И перестаньте приписывать его в отцы», — заявила Наталья.