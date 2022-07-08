«Даже Алла «проседала», если появлялась Жанна»: что говорила Пугачева про Агузарову, рассказала Кормухина

Звезда советской и российской эстрады Жанна Агузарова 7 июля отметила свой 60-летний юбилей. Смелости и эпатажности артистки по сей день поют оды, а о поступках звезды слагают легенды.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

О том, что даже Пугачева уступала Агузаровой, поведала Ольга Кормухина у себя в микроблоге. Она вспомнила, что Примадонна говорила об «инопланетной», как певицу называют по сей день.

«Да, все-таки Жаннка была настоящей звездой! Во всем! И в жизни! Помню ее блюз под балалайку на кухне и пробежку по снегу в колготках. То, о чем другие только пели и мечтали, она делала. Даже Алла «проседала», если появлялась Жанна. «Вот это имидж!», говорила она», - рассказала певица своим подписчикам в микроблоге.

Смотрите также