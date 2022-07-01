«Даю ей 47 лет трудно прожитой жизни»: натуральную Бородину увидела Миро и не сдержалась

Лена Миро разнесла в пух и прах внешность знаменитой ведущей.
Ксения Бородина.

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Лена Миро увидела в соцсетях кадры с Ксенией Бородиной. Она полагает, что с ведущей якобы слетели фильтры. Так блогер написала в своем ЖЖ.

Акула пера пришла в ужас от выставленных в Сеть кадров, настолько внешность Ксении Бородиной отличалась от того, что она привыкла видеть ранее. «Я даю ей 47 лет трудно прожитой жизни», — написала она.

«Денег у Ксюнделя стало мало. Другой причины такого плачевного состояния ее кожи и бегства Курбанчика я не вижу», — сказала, как отрезала, Миро.

Кадры с Ксенией Бородиной, которые не понравились Лене Миро. Фото: соцсети

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