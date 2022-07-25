«Дайте право набивать шишки»: Омаров рассказал, как воспитать детей самостоятельными

Курбан Омаров – отец двоих детей. Старшего сына Омара, которому уже 14 лет, ему родила первая жена Алла. А дочь Теону, ей в декабре исполнится семь лет, - Ксения Бородина.

Накануне бизнесмен решил рассказать своим фолловерам, как воспитать детей самостоятельными.

«Просто дайте право ребенку самому получать опыт, набивать шишки. Нельзя же их держать все детство в ракушке, а потом ждать от них взрослых решений и поступков.

Это и к теме детских лагерей. Даже если вы боитесь, ну выбирайте федеральные программы, известные. Или спортивные. Там просто нет времени на глупости», - написал Омаров в своем аккаунте в соцсети.